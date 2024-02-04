Geely Emgrand – самая дешевая в России машина с классическим автоматом. Кто ещё входит в топ-5 – рейтинг от «Автоновости дня»

Ресурс «Автоновости дня», регулярно занимающийся мониторингом прайс-листов автопроизводителей на российском рынке, составил рейтинг самых доступных автомобилей с классической автоматической коробкой передач.
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