Электронные права в «Максе» не заработают 8 сентября

С 8 сентября 2026 года вступят в силу изменения в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения, согласно которым QR-коды водительского удостоверения и СТС в мессенджере «Макс» юридически приравниваются к бумажным оригиналам.
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