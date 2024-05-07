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Джейлен Брансон набрал 43 очка, 6 подборов и 6 передач, «Нью-Йорк» победил «Индиану»

Джейлен Брансон набрал 43 очка, 6 подборов и 6 передач, «Нью-Йорк» победил «Индиану»

В составе «Никс» Джейлен Брансон набрал 43 очка, 6 подборов и 6 передач. Разыгрывающий «Нью-Йорка» стал 4-м игроком в истории плей-офф НБА, который набирает 40 и более очков в четырех и более матчах подряд.

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