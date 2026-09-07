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Мировое обозрение

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«Карфаген должен быть разрушен», или Украина осталась без Генерального прокурора

«Карфаген должен быть разрушен», или Украина осталась без Генерального прокурора

Антикоррупционные органы Украины пришли в Генеральную прокуратуру с обыском не для проформы, а за «крупной рыбой».

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