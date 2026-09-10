Япония потребовала изменить карту мира, на которой Курильские острова обозначены одним цветом с Россией, заявил генсек кабинета министров Минору Кихара.
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