Мошенники стали перевыпускать SIM-карты умерших людей

Аферисты нашли новый способ добраться до личных данных — они перевыпускают SIM-карты умерших людей. Как сообщает РИА Новости, мошенники используют поддельные документы и информацию из открытых источников, чтобы получить у оператора копию SIM-карты с тем же номером.
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