Отопление с 15 октября –только по заявкам, остальным - после похолодания

Сегодня, 15 октября, стартовал отопительный сезон по заявкам. Для того, чтобы подать соответствующую заявку, жители должны обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которые подадут заявку в ресурсоснабжающую организацию.
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