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Великобритания может создать подгруппу для обмена разведданными с Украиной

Великобритания может создать подгруппу для обмена разведданными с Украиной

В ответ на действия президента США Дональда Трампа, запретившего передавать секретные данные Украине, власти Великобритании рассматривают возможность создания отдельной подгруппы внутри альянса «Пять глаз» без участия США.

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