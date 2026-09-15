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Учёные обнаружили противовирусные свойства у сибирской полыни

Учёные обнаружили противовирусные свойства у сибирской полыни

Учёные центра вирусологии «Вектор» вместе со специалистами Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН разработали средство на основе экстракта полыни туполопастной.

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