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Интересный Сочи | Куда сходить

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Выставка Карпенко Мирославы Владимировны "Натюрморты" в Омега Сириус

Выставка Карпенко Мирославы Владимировны "Натюрморты" в Омега Сириус 🗓 До 1 сентября 📍 Олимпийский проспект, 3, 2 этаж 👭 Вход свободный Каждая работа — это гармония цветов, фруктов и изысканной посуды.

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