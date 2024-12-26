Blur Busters выпускает аутентичный шейдер-симулятор ЭЛТ для OLED и ЖК-экранов с высокой частотой обновления

Вчера компания Blur Busters (наиболее известная своей утилитой для тестирования частоты обновления UFO Test, а также обширными ресурсами для тестирования мониторов и документации) выпустила и выложила в открытый доступ новый CRT-фильтр в виде GPU-шейдера, который полностью имитирует лучи ЭЛТ.