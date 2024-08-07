Нигер разорвал дипотношения с Украиной из-за агрессии против Мали и призвал СБ ООН осудить Киев

Представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что Нигер объявил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за предполагаемой агрессии Киева против Мали.
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