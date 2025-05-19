«Это нецелесообразно». Власти Екатеринбурга не будут запрещать ночную езду на самокатах

В Екатеринбурге не будут запрещать кататься на самокатах в ночное время. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, транспортный комитет рассмотрел предложение Госавтоинспекции об ограничениях езды на самокатах с 23 до 6 часов.