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Царьград

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В Ростове прохожий помог полиции поймать подозреваемого в поножовщине у ЦУМа

В Ростове прохожий помог полиции поймать подозреваемого в поножовщине у ЦУМа

В Ростове очевидец заснял, как полицейские преследуют и задерживают мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на двух человек возле ЦУМа.

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