Hindu: в Индии 200 человек высадили из самолета из-за неисправности лайнера

В Индии около 200 человек высадили из самолета из-за технической неисправности, передает The Hindu.«Около 200 пассажиров высадили из самолета, при этом экипаж объявил о технической неисправности лайнера, сообщили очевидцы», — сказано в публикации.
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