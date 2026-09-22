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Аргументы и Факты

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Hindu: в Индии 200 человек высадили из самолета из-за неисправности лайнера

Hindu: в Индии 200 человек высадили из самолета из-за неисправности лайнера

В Индии около 200 человек высадили из самолета из-за технической неисправности, передает The Hindu.«Около 200 пассажиров высадили из самолета, при этом экипаж объявил о технической неисправности лайнера, сообщили очевидцы», — сказано в публикации.

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