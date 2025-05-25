Операторы БПЛА ВДВ уничтожили замаскированный миномет ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский», управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили в Сумской области замаскированный миномет ВСУ.
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