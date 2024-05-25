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Движение по автодороге Симферополь – Евпатория открыто

Движение по автодороге Симферополь – Евпатория открыто

В Крыму очаг пожара в селе прибрежное локализован. По состоянию на 13:00 движение автомобилей по участку автомобильной дороги Симферополь – Евпатория возобновлено, сообщил глава министерства транспорта РК Николай Лукашенко.

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