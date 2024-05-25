Движение по автодороге Симферополь – Евпатория открыто

В Крыму очаг пожара в селе прибрежное локализован. По состоянию на 13:00 движение автомобилей по участку автомобильной дороги Симферополь – Евпатория возобновлено, сообщил глава министерства транспорта РК Николай Лукашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии