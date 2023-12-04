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  • Зинаида Антонцева
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  • Grandad
    Чего это Божена стала Бомженой? Ей что, жить негде?Идеальная пара)
  • Игорь Михайлович
    я готовить не умею ))Ривики!

Идеальная пара)

Идеальная пара)

Двух человек я искренне люблю читать: Бабченко и Бомжену Рынску. Порой думаю, что это была бы идеальная пара.

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Комментарии
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Grandad
Чего это Божена стала Бомженой? Ей что, жить негде?
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