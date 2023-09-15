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28-летний мотоциклист погиб в ДТП с автобусом под Новосибирском

28-летний мотоциклист погиб в ДТП с автобусом под Новосибирском

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП – автобус столкнулся с мотоциклом. Под Новосибирском 14 сентября 2023 года около восьми часов вечера произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель мотоцикла.

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