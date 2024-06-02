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Белоусов привёл за собой Олега Савельева, которого считают причастным к посадкам в СИЗО ставленников Шойгу

Белоусов привёл за собой Олега Савельева, которого считают причастным к посадкам в СИЗО ставленников Шойгу

Сегодня масштабные чистки в МО многие эксперты связывают с расчисткой "поляны" под нового главу ведомства Андрея Белоусова.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да... От халявы не отлучить и не отучить. Тем более, учитывая меры наказания. За украденную с голодухи булку хлеба дадут пять лет, а за украденные миллиарды - пять дней. &quot;Домашнего ареста&quot;...
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15 час.
Ирина Черных
&quot;Следствие получает от аудиторов информацию и противоправных действиях, далее происходит сбор доказательной базы, и только потом стартует репрессивный процесс.&quot;   Респект Аудиторам! Только аудиторы профессионально могут провести исследование и выявить лазейки, через которые чинуши воруют бюджетные деньги.
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14 час.
Александр Гребнев
Трудно но начинать надо и копать поглубже слишком корни разрослись их не копать рубить надо а панибратство дружба трудно поддается  все повязано слишком долго сидят на одном теплом месте обрастая мхом коррупции это не далеко до измены такие жадные люди идут на все удачи вам ребята в искоренение не чистых на руку людей в погонах сидеть не кому не охота будут сдавать всех кто причастен и был другом
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13 час.

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