Обхохочешься

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  • Рожденный СССР
    «Жизнь нужно прожить так, чтобы рассказать было стыдно...а вспомнить приятно!»© ВидавшийВидыНовые анекдоты
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    «...А во дворе играли дети…» А шалашовки на фото это тоже дети, или у меня разрешение экрана не то, что нужно?!?Новые анекдоты

Новые анекдоты

Новые анекдоты

Хорошего человека издалека видать: у него добрая улыбка, лукавый прищур… … и бутылка коньяка в правой руке.

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Михаил Степанченко
- Что-то телефон глючит ... -А ты его роняла? - Роняла! Не помогает!
Михаил Степанченко
Жизнь, это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились.
Рожденный СССР
«Жизнь нужно прожить так, чтобы рассказать было стыдно...а вспомнить приятно!»© ВидавшийВиды
Рожденный СССР
«...А во дворе играли дети…» А шалашовки на фото это тоже дети, или у меня разрешение экрана не то, что нужно?!?

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