Новые анекдоты

ОбхохочешьсяНовые анекдоты Хорошего человека издалека видать: у него добрая улыбка, лукавый прищур… … и бутылка коньяка в правой руке.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил Степанченко- Что-то телефон глючит ... -А ты его роняла? - Роняла! Не помогает!Михаил СтепанченкоЖизнь, это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились.Рожденный СССР«Жизнь нужно прожить так, чтобы рассказать было стыдно...а вспомнить приятно!»© ВидавшийВидыРожденный СССР«...А во дворе играли дети…» А шалашовки на фото это тоже дети, или у меня разрешение экрана не то, что нужно?!?Комментировать
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