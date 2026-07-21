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Медиатор Хрулёв рассказал, что делать с красной квитанцией за ЖКУ

Медиатор Хрулёв рассказал, что делать с красной квитанцией за ЖКУ

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв рассказал, что красная квитанция за ЖКУ сама по себе не создаёт правовых последствий, а служит способом привлечь внимание к задолженности.

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