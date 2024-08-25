Мнения тамбовчан об увольнении директора областной «Автобазы» разошлись

По соцсетям разошлось видео со Дня рождения тамбовского чиновника. 51-летний руководитель региональной «Автобазы», в ведении которого находятся автомобили областных начальников, зажигает на своем празднике.
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