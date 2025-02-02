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02.02.25==Последовательная» позиция: в ООН высказались о зверствах ВСУ в Русском Поречном В ООН не осудили Киев после совершённых ВСУ преступлений в Русском Поречном

02.02.25==Последовательная» позиция: в ООН высказались о зверствах ВСУ в Русском Поречном В ООН не осудили Киев после совершённых ВСУ преступлений в Русском Поречном

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявления Москвы об обнаружении тел мирных жителей, замученных боевиками ВСУ в селе Русское Поречное Курской области, не стал осуждать киевский режим, заявив, что всемирная организация «очень последовательно выступает» против убийств любых гражданских лиц как на Украине, так и в России.

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