Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ДРГ ВСУ) попыталась проникнуть на территорию населенного пункта Козинка Белгородской области, однако в результате украинские националисты были разгромлены российскими военнослужащими.
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