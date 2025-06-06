Театр абсурда
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Театр абсурда

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Иноагент Михаил Козырев* порадовался терактам в России и предложил праздновать операцию "Паутина"

Иноагент Михаил Козырев* порадовался терактам в России и предложил праздновать операцию "Паутина"

БлокнотРУ Теперь его требуют признать террористом и экстремистом. Михаил Натанович Козырев* (признан иноагентом в РФ) 30 лет был в гуще российской медиа-среды.

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