Таубер заявила о росте долговой нагрузки Молдавии из-за помощи ЕС

Бывший депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что европейское финансирование увеличивает финансовые обязательства Кишинева.
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