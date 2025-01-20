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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Ялте зарегистрировано новое землетрясение

Днём 20 января в Ялте было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 2,3 балла в районе Учан-Су. Об этом рассказала телеканалу «Крым 24» заместитель директора института сейсмологии и геодинамики КФУ им.

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