В Ялте зарегистрировано новое землетрясение

Днём 20 января в Ялте было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 2,3 балла в районе Учан-Су. Об этом рассказала телеканалу «Крым 24» заместитель директора института сейсмологии и геодинамики КФУ им.
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