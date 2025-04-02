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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Власти запланировали вдвое повысить лимит сверхурочных переработок

Власти запланировали вдвое повысить лимит сверхурочных переработок

Власти подготовили поправки в Трудовой кодекс о повышении вдвое лимита сверхурочных в год. Законопроект также определяет порядок оплаты переработок и упрощает увольнения, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением поправок в администрации президента, и последний вариант документа .

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