Власти запланировали вдвое повысить лимит сверхурочных переработок

Власти подготовили поправки в Трудовой кодекс о повышении вдвое лимита сверхурочных в год. Законопроект также определяет порядок оплаты переработок и упрощает увольнения, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением поправок в администрации президента, и последний вариант документа .