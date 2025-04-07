Немецкая наука заканчивается там, где заканчиваются американские деньги...

"Немедленно заморозить научное сотрудничество с государственными учреждениями и бизнес-компаниями, чтобы немецкие исследовательские средства больше не приносили пользу России и чтобы совместные научно-исследовательские мероприятия не проводились.
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