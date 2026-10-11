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Хозяйка палисадника в Подмосковье обвинила соседку в краже гортензий на продажу

Хозяйка палисадника в Подмосковье обвинила соседку в краже гортензий на продажу

"112" Хозяйка роскошного палисадника возле дома в Подмосковье заявила, что соседка украла гортензии с клумбы и отдала на продажу в цветочный магазин.

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