В Самаре не разрешили застройку высотками пустыря в Куйбышевском районе

Девелопер уже предпринимал попытку около года назад.На повестке дня стоял проект, предложенный ООО "СЗ СТРЕЛКА", который подразумевал возведение многоквартирных высоток на участке площадью более 8 тысяч квадратных метров, расположенном в непосредственной близости к улице Шоссейной.