Силовики задержали бывшего чиновника, скрывавшегося от следствия 12 лет

В Истринском районе Московской области задержан бывший чиновник Министерства сельского хозяйства Олег Донских, который на протяжении 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении свыше двух миллиардов рублей .
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