Херманн, Пройс, Хеттих, Хинц и Фойгт войдут в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Эстерсунде

Биатлонистки Дениз Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Ванесса Фойгт выступят за сборную Германии на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.

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