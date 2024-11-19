Александр Новиков озвучил срок пуска новой котельной на Соболева

На фоне получения Смоленском паспорта готовности к отопительному сезону глава города подвёл итоги предварительных работ Запуск построенной в этом году котельной на улице Соболева, на которой сейчас идут пуско-наладочные работы, запланирован на 2025-й, заявил градоначальник Александр Новиков.
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