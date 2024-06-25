В Нижнем Новгороде из-за неосторожного обращения с огнем сгорел нежилой дом

В Нижнем Новгороде утром 25 июня произошел крупный пожар в нежилом доме на Трамвайном переулке. Информация о происшествии была оперативно получена пожарно-спасательными службами города, которые незамедлительно приступили к работе по ликвидации последствий пожара.
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