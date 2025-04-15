Сын Никаса Сафронова Лука раскрыл детали своего похудения на 100+ кг

Мужчина сбрасывает вес, применяя комплекный подход Фото: скриншот из видео канала «Осторожно, Собчак» Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов, в эксклюзивном интервью «Общественной службе новостей» рассказал о своем впечатляющем преображении.
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