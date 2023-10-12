Врач Бурдакова: полностью излечить мигрень невозможно

У женщин мигрень встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин, что может быть связано с изменением гормонального фона в разные фазы менструального цикла, с беременностью, климаксом, а также приемом комбинированных оральных контрацептивов (КОК) или заместительной гормональной терапией.
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