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ОСЕННИЙ "КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ" 2024 года

ОСЕННИЙ "КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ" 2024 года

Дорогие Друзья, СоРАтники, Коллеги, Здравия Всем!ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО напоминает Всем, что 18 сентября, в 05:45 мск, в Полнолуние, состоится Частичное Лунное Затмение, которое открывает особый, кармический период - "Коридор Затмений"! Этот "коридор" закончится 2 октября, в Новолуние, в Солнечное Затмение в 21:45 мск.

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