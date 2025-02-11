Коган: Квартиры в рассрочку вместо ипотеки - новый пузырь?

Российский экономист Евгений Коган обозначил опасность нового инструмента на рынке жилищного строительства - рассрочки, который появился после того, как Центробанк ужесточил требования по льготной ипотеке и ипотеке от застройщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии