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Коган: Квартиры в рассрочку вместо ипотеки - новый пузырь?

Коган: Квартиры в рассрочку вместо ипотеки - новый пузырь?

Российский экономист Евгений Коган обозначил опасность нового инструмента на рынке жилищного строительства - рассрочки, который появился после того, как Центробанк ужесточил требования по льготной ипотеке и ипотеке от застройщиков.

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