В связи с жаркой погодой в московском городском транспорте проводится раздача воды

Жара в Москве вынуждает власти принимать меры для комфорта пассажиров общественного транспорта. Сегодня, 5 июля, из-за аномальной жары пассажирам бесплатно раздают бутилированную воду на многих станциях метро, автовокзалах и железнодорожных вокзалах города.
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