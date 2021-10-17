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Кем были «26 бакинских комиссаров»

Кем были «26 бакинских комиссаров»

В Советском Союзе улицы и площади во многих городах назывались в честь «двадцати шести бакинских комиссаров».

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Елена Бреслова
я никогда не знала ни одной фамилии из 26, но и автор ни одной не назвал...
абрам вербин
Похоже, он их и не знает. :( Отвечу за него. Азизбеков, Шаумян, Фиолетов. Они точно были в правительстве Баку.
Виктор Каспшак
Джапаридзе, Корганов, Нариманов, Басин, Полухин и др. Фамилиями практически были названы улицы в Баку, сквер был с их бюстами и вечным огнём. А вообще автор взял выкроил из Википедии, но фамилии постеснялся назвать побольше. В детстве нам говорили, что из посторонних среди 26 оказался один человек случайно. Ну, а там не знаю и спорить не буду

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