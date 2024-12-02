Иммунолог Жемчугов рассказал, как отличить микоплазменную пневмонию

Новая инфекция опасна тем, что больные часто не имеют высокой температуры и кашля.Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, чем отличается течение микоплазменной пневмонии и о том, как распознать эту инфекцию.