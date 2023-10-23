Академик Гинцбург: ««Спутник»» перестал защищать просто совсем»

По словам Александра Гинцбурга, главы Центра Гамалеи, течение коронавирусной инфекции с появлением новых штаммов стало легче, но при этом вирус, как и раньше, продолжает проникать в большинство человеческих клеток.
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