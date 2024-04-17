Вице-адмирал НАТО: миллиард человек по всей Европе может остаться без связи

Дмитрий Гурин

Долбоеб этот ебнирал. Связь в континентальной Европе никуда не денется это не Россия с ее расстояниями в 4-х значных цифрах. Если что и случится то проблемы с трафиком будут у Европы с Британией, Шотландией и Ирландией ну и со Скандинавским полуостровом. Не фиг заслуженно- контуженному панику поднимать.