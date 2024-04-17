Один миллиард человек в Европе может лишиться связи в результате «гибридной войны» с Россией, заявил заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр.
Вице-адмирал НАТО: миллиард человек по всей Европе может остаться без связи
Комментарии
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Андрей
давно надо было долбануть за наши Сев. потоки.
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20 час.
Дмитрий Гурин
Долбоеб этот ебнирал. Связь в континентальной Европе никуда не денется это не Россия с ее расстояниями в 4-х значных цифрах. Если что и случится то проблемы с трафиком будут у Европы с Британией, Шотландией и Ирландией ну и со Скандинавским полуостровом. Не фиг заслуженно- контуженному панику поднимать.
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11 час.
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