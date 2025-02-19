"Рособоронэкспорт" заключает сделки на $4,5 млрд: ОПК России растет

АндрейБорков

А нам эта техника и оружие не нужны? Идет СВО, а наши барыги от ВПК миллиарды на поставках 3-м странам зашибают! Видимо Сталин был очень не прав, когда во время Великой Отечественной было ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ? Люди по всей стране деньги собирают, покупают технику, вооружение, припасы и т.д. для бойцов на СВО, а наши барыги от ВПК продают оружие, вооружение и т.п. за рубеж! Это как понимать? В понятии отставного капитана 1 ранга это ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ИЗМЕНА. Или я не прав?