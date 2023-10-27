Правительство утвердило перечень агропродукции, которую можно экспортировать за рубли

По словам экспертов, данная мера поможет стабилизировать курс рубля и повысить спрос на российскую валютуПравительство разработало перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября возможно применение особого порядка специальных счетов, сообщает пресс-служба российского кабмина.