Правительство утвердило перечень агропродукции, которую можно экспортировать за рубли

По словам экспертов, данная мера поможет стабилизировать курс рубля и повысить спрос на российскую валютуПравительство разработало перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября возможно применение особого порядка специальных счетов, сообщает пресс-служба российского кабмина.
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