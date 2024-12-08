Цена вопроса. Кто, как и чем расплачивается за украинский конфликт?

Геннадий Бережнов

Денег в Киеве по факту не увидят, а возня нужна для покрытия европейцами части своих расходов на войну. США и Запад наживаются, мы компенсируем воровство за счёт их активов у нас. А вот что имеет Киев и зачем ему эта убийственная война "народ" не понимает, а нардепы пакуют чемоданы! Однако и зима на носу, Клоун, а ты что скажешь своим гражданам, которых ещё не убил?