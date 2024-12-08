Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Цуркан Арк
    Как налетели цепсошники и либеральные мухи наглосаксоа)Живите долго, есл...
  • Ирина Чещина
    в Беларуси мягкий климат. Орешник хорошо растет )))))))))))))Живите долго, есл...
  • Ирина Чещина
    Фото интервью Карлсона с Лавровым повеселило )))) А фраза "всех расстрелять" у мужа любимая прям )))))))))))) правда ...Последние события...

Цена вопроса. Кто, как и чем расплачивается за украинский конфликт?

Цена вопроса. Кто, как и чем расплачивается за украинский конфликт?

«Америка очень быстро движется к фактическому банкротству», — заявил Илон Маск, имея в виду, в том числе, и стоимость для США их внешнеполитических авантюр, крупнейшей из которых стала Украина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Денег в Киеве по факту не увидят, а возня нужна для покрытия европейцами части своих расходов на войну. США и Запад наживаются, мы компенсируем воровство за счёт их активов у нас. А вот что имеет Киев и зачем ему эта убийственная война &quot;народ&quot; не понимает, а нардепы пакуют чемоданы! Однако и зима на носу, Клоун, а ты что скажешь своим гражданам, которых ещё не убил?
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх