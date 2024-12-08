«Америка очень быстро движется к фактическому банкротству», — заявил Илон Маск, имея в виду, в том числе, и стоимость для США их внешнеполитических авантюр, крупнейшей из которых стала Украина.
Цена вопроса. Кто, как и чем расплачивается за украинский конфликт?
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Денег в Киеве по факту не увидят, а возня нужна для покрытия европейцами части своих расходов на войну. США и Запад наживаются, мы компенсируем воровство за счёт их активов у нас. А вот что имеет Киев и зачем ему эта убийственная война "народ" не понимает, а нардепы пакуют чемоданы! Однако и зима на носу, Клоун, а ты что скажешь своим гражданам, которых ещё не убил?
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