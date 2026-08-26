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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе делит с Регейро 25-е место в списке лучших бомбардиров «Реала» – у них по 88 голов. Рекорд у Роналду – 450

Килиан Мбаппе вошел в число 25 лучших бомбардиров в истории «Реала».  Сегодня французский нападающий сделал дубль в матче против « Реал Сосьедад » в 1-м туре Ла Лиги (3:1, второй тайм).

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