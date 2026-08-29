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Аргументы недели

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Премьер Словакии Фицо призвал Брюссель прекратить демонизацию России

Премьер Словакии Фицо призвал Брюссель прекратить демонизацию России

Премьер Словакии Фицо призвал лидеров ЕС прекратить демонизировать Россию, выступив на праздновании годовщины Словацкого национального восстания.

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